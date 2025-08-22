Flâneries Soissonnaises Soissons Aisne

Flâneries Soissonnaises A pieds

Flâneries Soissonnaises De l’office de tourisme 02200 Soissons Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au bord de l’Aisne, la ville de Soissons, capitale des premiers Mérovingiens, est dominée par les flèches imposantes de ses édifices gothiques. Cette balade permet de les relier un à un, mais aussi de découvrir le style Art déco qui se déploie magnifiquement sur les façades de la ville.

English :

On the banks of the Aisne, the town of Soissons, capital of the first Merovingians, is dominated by the imposing spires of its Gothic buildings. This stroll links them one by one, but also allows you to discover the Art Deco style which is magnificently displayed on the city’s facades.

Deutsch :

Die am Ufer der Aisne gelegene Stadt Soissons, die Hauptstadt der ersten Merowinger, wird von den imposanten Turmspitzen ihrer gotischen Gebäude überragt. Auf diesem Spaziergang können Sie sie eines nach dem anderen verbinden, aber auch den Art-déco-Stil entdecken, der sich prächtig auf den Fassaden der Stadt entfaltet.

Italiano :

Sulle rive dell’Aisne, la città di Soissons, capitale dei primi Merovingi, è dominata dalle imponenti guglie dei suoi edifici gotici. Questa passeggiata permette di collegarli uno ad uno, ma anche di scoprire lo stile Art Déco che si manifesta magnificamente sulle facciate della città.

Español :

A orillas del Aisne, la ciudad de Soissons, capital de los primeros merovingios, está dominada por las imponentes agujas de sus edificios góticos. Este paseo permite enlazarlos uno a uno, pero también descubrir el estilo Art Déco que se exhibe magníficamente en las fachadas de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2009-08-12 par Agence Aisne Tourisme