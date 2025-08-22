Fort Condé Le sentier des bornes Givet Ardennes

Fort Condé Le sentier des bornes

Fort Condé 08600 Givet

Ce circuit reprend la périphérie du site et vous emmènera à la découverte des bornes installées au XVIIe siècle par le gouvernement de Charlemont. Cette balade met l’accent sur les ouvrages du fort Condé, y compris les défenses avancées de Charlemont. Des informations sur la diversité de la faune et de la flore, sur l’histoire du site, sur les points de vue remarquables offerts sur Givet et ses alentours, agrémentent également ce sentier.

English :

This tour takes you to the outskirts of the site and will take you to discover the bollards installed in the 17th century by the government of Charlemont. This walk focuses on the works of Fort Condé, including Charlemont’s advanced defences. Information on the diversity of the fauna and flora, the history of the site, and the remarkable viewpoints offered over Givet and its surroundings also enhance this trail.

Deutsch :

Dieser Rundgang nimmt die Peripherie der Anlage wieder auf und führt Sie zu den Grenzsteinen, die im 17. Jahrhundert von der Regierung von Charlemont aufgestellt wurden. Der Schwerpunkt dieses Spaziergangs liegt auf den Bauwerken des Fort Condé, einschließlich der vorgeschobenen Verteidigungsanlagen von Charlemont. Informationen über die Vielfalt der Fauna und Flora, die Geschichte des Ortes und die bemerkenswerten Aussichtspunkte, die sich über Givet und seine Umgebung bieten, schmücken diesen Weg ebenfalls aus.

Italiano :

Questa visita si estende alla periferia del sito e vi porta a scoprire le pietre miliari installate nel XVII secolo dal governo di Charlemont. Questa passeggiata si concentra sulle opere di Fort Condé, comprese le difese avanzate di Charlemont. Informazioni sulla diversità della fauna e della flora, sulla storia del sito, sui notevoli punti di vista offerti su Givet e sui suoi dintorni, decorano anche questo percorso.

Español :

Esta visita recorre la periferia del recinto y le lleva a descubrir los hitos instalados en el siglo XVII por el gobierno de Charlemont. Este paseo se centra en las obras del Fuerte Condé, incluidas las defensas avanzadas de Charlemont. Informaciones sobre la diversidad de la fauna y la flora, sobre la historia del lugar, sobre los notables puntos de vista ofrecidos sobre Givet y sus alrededores, adornan también este sendero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Ardennes Tourisme