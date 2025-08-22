Fort Condé Le sentier des défenses avancées Givet Ardennes

Fort Condé Le sentier des défenses avancées

Le sentier des défenses avancées est principalement destiné à faire découvrir aux badauds les éléments de construction militaire composant les fortifications bastillonnées du fort Condé ; ainsi que les éléments le reliant à Charlemont, tels que la caponnière, le chemin de Russes, les pâturages des anciens glacis ou encore le chemin couvert raccordé à la lunette 30 de Foisches. Des informations sur la diversité de la faune et de la flore, sur l’histoire du site, sur les points de vue remarquables offerts sur Givet et ses alentours, agrémentent également ce sentier.

English :

The trail of the advanced defences is mainly intended to make the onlookers discover the military construction elements composing the bastilled fortifications of Fort Condé; as well as the elements linking it to Charlemont, such as the caponier, the chemin de Russes, the pastures of the former glacis or the covered path connected to lunette 30 of Foisches. Information on the diversity of the fauna and flora, the history of the site, and the remarkable viewpoints offered on Givet and its surroundings, also embellish this trail.

Deutsch :

Der Pfad der vorgeschobenen Verteidigungsanlagen soll Schaulustigen vor allem die militärischen Bauelemente der Bastillion-Festungen des Forts Condé sowie die Elemente, die es mit Charlemont verbinden, wie die Kaponniere, den Chemin de Russes, die Weiden der ehemaligen Glacis oder auch den überdachten Weg, der mit dem Fernrohr 30 von Foisches verbunden ist, näher bringen. Informationen über die Vielfalt der Fauna und Flora, die Geschichte des Ortes und die bemerkenswerten Ausblicke auf Givet und seine Umgebung runden den Pfad ab.

Italiano :

Il percorso delle difese avanzate è destinato principalmente a far scoprire gli elementi di costruzione militare che costituiscono le fortificazioni bastionate del Forte Condé, nonché gli elementi che lo collegano a Charlemont, come il caponiere, lo chemin de Russes, i pascoli dell’ex glacis o il sentiero coperto collegato alla lunetta 30 di Foisches. Informazioni sulla diversità della fauna e della flora, sulla storia del sito, sui notevoli panorami offerti su Givet e sui suoi dintorni, decorano anche questo percorso.

Español :

El recorrido de las defensas avanzadas tiene como objetivo principal permitir a los curiosos descubrir los elementos de construcción militar que componen las fortificaciones abaluartadas del Fuerte Condé, así como los elementos que lo unen a Charlemont, como el caponier, el chemin de Russes, los pastos del antiguo glacis o el camino cubierto conectado a la luneta 30 de Foisches. Informaciones sobre la diversidad de la fauna y la flora, sobre la historia del lugar, sobre las notables vistas que ofrece sobre Givet y sus alrededores, adornan también este sendero.

