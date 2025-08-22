Froide Fontaine Hauts de Bienne Jura

Froide Fontaine A pieds Facile

Froide Fontaine 64 grande rue 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Petite promenade dans les pâturages de Longchaumois, ce petit tour vous fera respirer l’air frais et vivifiant de nos montagnes dans un endroit calme et reposant.

Facile

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330378-froide-fontaine +33 3 84 33 08 73

English :

A short walk in the pastures of Longchaumois, this little tour will make you breathe the fresh and invigorating air of our mountains in a quiet and relaxing place.

Deutsch :

Dieser kleine Spaziergang durch die Weiden von Longchaumois lässt Sie die frische und belebende Luft unserer Berge in einem ruhigen und erholsamen Ort einatmen.

Italiano :

Una breve passeggiata nei pascoli di Longchaumois, questo piccolo tour vi permetterà di respirare l’aria fresca e tonificante delle nostre montagne in un luogo tranquillo e rilassante.

Español :

Un corto paseo por los pastos de Longchaumois, este pequeño recorrido le permitirá respirar el aire fresco y tonificante de nuestras montañas en un lugar tranquilo y relajante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data