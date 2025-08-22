GR de Pays de Valençay Boucle Vins et Fromages de Valençay A pieds

GR de Pays de Valençay Boucle Vins et Fromages de Valençay Rue Nationale 36600 Valençay Indre Centre-Val de Loire

Ici, les gastronomes sont fiers d’énoncer qu’ un Valençay se déguste avec un Valençay . Ils font référence à la présence conjointe sur un même territoire de deux AOC/AOP fromage de chèvre en forme de pyramide tronquée et vins rouges, rosés et blancs.

English :

Here, gourmets are proud to say that a Valençay is best enjoyed with a Valençay . They are referring to the joint presence on the same territory of two AOC/AOP: goat’s cheese in the shape of a truncated pyramid, and red, rosé and white wines.

Deutsch :

Hier sind die Gastronomen stolz darauf, dass ein Valençay mit einem Valençay verkostet wird . Damit ist gemeint, dass es in einem Gebiet zwei AOC/AOP gibt: Ziegenkäse in Form einer abgestumpften Pyramide und Rot-, Rosé- und Weißwein.

Italiano :

I gastronomi qui sono orgogliosi di dire che un Valençay si gusta meglio con un Valençay . Si riferiscono alla presenza di due vini AOC/AOP nella stessa zona: formaggio di capra a forma di piramide tronca e vini rossi, rosati e bianchi.

Español :

Aquí, los gastrónomos se enorgullecen de decir que un Valençay se disfruta mejor con un Valençay . Se refieren a la presencia de dos vinos AOC/AOP en la misma zona: queso de cabra en forma de pirámide truncada y vinos tintos, rosados y blancos.

