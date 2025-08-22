GR470 Sources et gorges de l’Allier 11 étapes Langeac Haute-Loire

GR470 Sources et gorges de l’Allier 11 étapes

Le GR 470 vous invite à remonter la vallée de l’Allier de Brioude jusqu’à ses sources en Lozère. Vous irez ainsi à la découverte de paysages sauvages et variés, du fond de vallée aux plateaux du Gévaudan et du Velay.

English :

The GR 470 takes you up the Allier valley from Brioude to its source in Lozère. You’ll discover wild and varied landscapes, from the valley floor to the plateaus of Gévaudan and Velay.

Deutsch :

Der GR 470 lädt Sie dazu ein, das Tal des Allier von Brioude bis zu seinen Quellen in Lozère zu durchwandern. Dabei entdecken Sie wilde und abwechslungsreiche Landschaften von der Talsohle bis zu den Hochebenen von Gévaudan und Velay.

Italiano :

Il GR 470 risale la valle dell’Allier da Brioude alla sua sorgente in Lozère. Scoprirete paesaggi selvaggi e variegati, dal fondovalle agli altipiani di Gévaudan e Velay.

Español :

El GR 470 remonta el valle del Allier desde Brioude hasta su nacimiento en Lozère. Descubrirá paisajes salvajes y variados, desde el fondo del valle hasta las mesetas de Gévaudan y Velay.

