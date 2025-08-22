GR®652 de Penne-d’Agenais à Pujols Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

GR®652 de Penne-d’Agenais à Pujols A pieds Facile

Fédération Française de Randonnée GR®652 de Penne-d’Agenais à Pujols 47140 Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14400.0 Tarif :

De Penne d’Agenais à Pujols, le chemin de Compostelle du Puy via Rocamadour grimpe sur les coteaux du Pays de Serres, au dessus de la vallée du Lot. Les randonneurs rejoignent ainsi un village de caractère et l’un des plus beaux de France.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : GR®652 de Penne-d’Agenais à Pujols

From Penne d’Agenais to Pujols, the Compostelle du Puy route via Rocamadour climbs the slopes of the Pays de Serres, above the Lot valley. Hikers thus reach a village of character and one of the most beautiful in France.

Deutsch : GR®652 de Penne-d’Agenais à Pujols

Von Penne d’Agenais bis Pujols klettert der Jakobsweg von Le Puy über Rocamadour die Hänge des Pays de Serres hoch über dem Tal des Lot hinauf. Die Wanderer erreichen so ein Dorf mit Charakter und eines der schönsten Dörfer Frankreichs.

Italiano :

Da Penne d’Agenais a Pujols, il Chemin de Compostelle du Puy via Rocamadour si arrampica sulle colline del Pays de Serres, sopra la valle del Lot. Gli escursionisti raggiungono un villaggio di carattere e uno dei più belli di Francia.

Español : GR®652 de Penne-d’Agenais à Pujols

De Penne d’Agenais a Pujols, el Chemin de Compostelle du Puy vía Rocamadour sube las colinas del Pays de Serres, por encima del valle del Lot. Los excursionistas llegan a un pueblo con carácter y uno de los más bellos de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine