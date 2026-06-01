Nuit du clocher Place Gambetta Penne-d’Agenais
Nuit du clocher Place Gambetta Penne-d’Agenais dimanche 14 juin 2026.
Penne-d’Agenais
Nuit du clocher
Place Gambetta Eglise Mercadiel Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14 20:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Au programme
– 18h visite commentée du bourg de Penne
– 20h lecture théâtralisée autour de Mercadiel
– 20h30 concert de gospel par la compagnie KBKC
Plus de renseignements par téléphone. .
Place Gambetta Eglise Mercadiel Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 22
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English : Nuit du clocher
L’événement Nuit du clocher Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne
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