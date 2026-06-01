Nuit du clocher Place Gambetta Penne-d’Agenais

Penne-d’Agenais

Nuit du clocher

Place Gambetta Eglise Mercadiel Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Au programme

– 18h visite commentée du bourg de Penne

– 20h lecture théâtralisée autour de Mercadiel

– 20h30 concert de gospel par la compagnie KBKC

Plus de renseignements par téléphone. .

Place Gambetta Eglise Mercadiel Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 22

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English : Nuit du clocher

L’événement Nuit du clocher Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée du Lot et Garonne