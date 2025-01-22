Grande boucle de la Côte Chalonnaise Givry Saône-et-Loire

vendredi 1 août 2025.

Grande boucle de la Côte Chalonnaise Trail Difficulté moyenne

Place de la Poste 71640 Givry Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Nous proposons cette boucle au départ de Givry, sur 3 jours de randonnée et 2 nuits sur place.

English :

We propose this loop starting from Givry, over 3 days of hiking and 2 nights on site.

Deutsch :

Wir bieten diesen Rundweg von Givry aus an, über 3 Wandertage und 2 Übernachtungen vor Ort.

Italiano :

Proponiamo questo anello partendo da Givry, su 3 giorni di escursioni e 2 notti in loco.

Español :

Proponemos este bucle partiendo de Givry, durante 3 días de senderismo y 2 noches in situ.

