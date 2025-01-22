Grande boucle de la Côte Chalonnaise Givry Saône-et-Loire
Grande boucle de la Côte Chalonnaise Givry Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Nous proposons cette boucle au départ de Givry, sur 3 jours de randonnée et 2 nuits sur place.
We propose this loop starting from Givry, over 3 days of hiking and 2 nights on site.
Wir bieten diesen Rundweg von Givry aus an, über 3 Wandertage und 2 Übernachtungen vor Ort.
Proponiamo questo anello partendo da Givry, su 3 giorni di escursioni e 2 notti in loco.
Proponemos este bucle partiendo de Givry, durante 3 días de senderismo y 2 noches in situ.
