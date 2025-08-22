GTMC Liaison Langeac | Domaine du Sauvage Langeac Haute-Loire

GTMC Liaison Langeac | Domaine du Sauvage

GTMC Liaison Langeac | Domaine du Sauvage 42 Avenue Victor Hugo 43300 Langeac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Une entrée dans la GTMC qui débute sur les rives de l’Allier et s’élève doucement vers le Gévaudan pour rejoindre la mythique traversée aux confins méridionaux de la Haute-Loire.

https://www.la-gtmc.com/ +33 4 71 77 28 30

English :

An entry into the GTMC that begins on the banks of the Allier and rises gently towards the Gévaudan to join the mythical crossing on the southern borders of the Haute-Loire.

Deutsch :

Ein Einstieg in die GTMC, der an den Ufern des Allier beginnt und sanft in Richtung Gévaudan ansteigt, um schließlich die mythische Überquerung an den südlichen Grenzen der Haute-Loire zu erreichen.

Italiano :

Un ingresso nel GTMC che inizia sulle rive dell’Allier e sale dolcemente verso il Gévaudan per unirsi alla leggendaria traversata sul margine meridionale dell’Alta Loira.

Español :

Una entrada en el GTMC que comienza a orillas del Allier y asciende suavemente hacia el Gévaudan para unirse a la legendaria travesía en el extremo sur del Alto Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-14 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme