GTMC Ruynes-en-Margeride | Domaine du Sauvage Langeac Haute-Loire

GTMC Ruynes-en-Margeride | Domaine du Sauvage 42 Avenue Victor Hugo 43300 Langeac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

De Ruynes en Margeride, il faut gravir le dénivelé jusqu’à Trailus puis se hisser jusqu’au col du Signal.

https://www.la-gtmc.com/ +33 4 71 77 28 30

English :

From Ruynes en Margeride, it’s a steep climb to Trailus and then up to the Col du Signal.

Deutsch :

Von Ruynes en Margeride aus müssen Sie den Höhenunterschied bis Trailus überwinden und sich dann zum Col du Signal hocharbeiten.

Italiano :

Da Ruynes en Margeride, bisogna salire fino a Trailus e poi salire al Col du Signal.

Español :

Desde Ruynes en Margeride, hay que subir hasta Trailus y luego ascender hasta el Col du Signal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-14 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme