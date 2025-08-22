Haras de L’Hermet Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Haras de L’Hermet

Haras de L’Hermet L’Hermet 43110 Aurec-sur-Loire Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Le Haras de l’Hermet se situe à Aurec sur Loire, à 25 minutes de Saint-Etienne et 1h de Lyon.

+33 4 77 35 25 36

English :

The Haras de l’Hermet is located at Aurec sur Loire, 25 minutes from Saint-Etienne and 1 hour from Lyon.

Deutsch :

Der Haras de l’Hermet befindet sich in Aurec sur Loire, 25 Minuten von Saint-Etienne und 1 Stunde von Lyon entfernt.

Italiano :

L’Haras de l’Hermet si trova ad Aurec sur Loire, a 25 minuti da Saint-Etienne e a 1 ora da Lione.

Español :

El Haras de l’Hermet está situado en Aurec sur Loire, a 25 minutos de Saint-Etienne y a 1 hora de Lyon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-07 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme