Itinéraire cyclable d’Illange à Hettange-Grande Thionville Moselle

Itinéraire cyclable d’Illange à Hettange-Grande Adultes Vélo de route Facile

Voie verte Itinéraire cyclable d’Illange à Hettange-Grande 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 45 Distance : 8700.0 Tarif :

Cet itinéraire cyclable traverse l’agglomération de Portes de France Thionville du Nord au Sud. L’occasion de parcourir la ville et ses alentours au rythme de la bicyclette. Des liaisons secondaires s’échappent de cette dorsale pour encore plus de découvertes. Un réseau qui combine voies vertes et pistes cyclables autour de Thionville et le long de la Moselle.

Facile

+33 3 82 53 33 18

English :

This cycle route crosses the Portes de France Thionville agglomeration from North to South. An opportunity to explore the town and its surroundings at the rhythm of the bicycle. Secondary connections escape from this ridge for even more discoveries. A network that combines greenways and cycle paths around Thionville and along the Moselle.

Deutsch :

Diese Fahrradroute durchquert den Ballungsraum Portes de France Thionville von Norden nach Süden. Sie bietet die Gelegenheit, die Stadt und ihre Umgebung im Rhythmus des Fahrrads zu durchqueren. Von diesem Rückgrat zweigen Nebenverbindungen ab, die noch mehr Entdeckungen ermöglichen. Ein Netz, das grüne Wege und Radwege rund um Thionville und entlang der Mosel kombiniert.

Italiano :

Questo itinerario ciclabile attraversa l’agglomerato di Portes de France Thionville da nord a sud. È un’opportunità per esplorare la città e i suoi dintorni al ritmo della bicicletta. Le rotte secondarie si diramano da questa dorsale per ottenere ancora più scoperte. Una rete che unisce percorsi verdi e piste ciclabili intorno a Thionville e lungo la Mosella.

Español :

Esta ruta ciclista atraviesa la aglomeración Portes de France Thionville de norte a sur. Es una oportunidad para explorar la ciudad y sus alrededores al ritmo de la bicicleta. Las rutas secundarias se ramifican a partir de esta columna vertebral para realizar aún más descubrimientos. Una red que combina vías verdes y carriles para bicicletas alrededor de Thionville y a lo largo del Mosela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Système d’information touristique Lorrain