Itinéraire cyclotouristique n°7 le pont tremblant Épinal Vosges

Départ Champ de Mars rue Gambetta, parking gratuit. Sortir à droite. Au feu à droite puis suivre la D157 à gauche rue de Remiremont jusqu’à Dinozé. Dans Dinozé prendre à droite rue de la papeterie D12. Continuer cette route en passant par Hadol, La Houssière, et Xertigny. Dans Xertigny prendre à droite direction Granges/ Moyenpal, jusqu’à Rasey. Puis prendre la D44 tout droit en passant par Thunimont, Harsault (D40) et la Haye. A la sortie de la Haye prendre la 1ère à droite. La Neuve Verrerie, jusqu’à Charmois-l’Orgueilleux. Traverser Charmoix en prenant la Reblangotte. Puis prendre à gauche et traverser la D51B. Longer la D39 jusque Girancourt. A Girancourt prendre la D460 direction Chaumousey puis Sanchey et Les Forges. Prendre ensuite la D36 pour rejoindre Epinal.

Lieux et choses à voir

– Le pont tremblant à Thunimont

– Chapelle de la miséricorde à La Haye

– Maison Moine à Rasey

Difficulté moyenne

English :

Departure Champ de Mars street Gambetta, free parking. Exit to the right. At the traffic light turn right and follow the D157 to the left rue de Remiremont until Dinozé. In Dinozé turn right on rue de la papeterie D12. Continue on this road passing through Hadol, La Houssière, and Xertigny. In Xertigny turn right towards Granges/ Moyenpal, until Rasey. Then take the D44 straight ahead through Thunimont, Harsault (D40) and La Haye. At the exit of La Haye take the 1st right. La Neuve Verrerie, until Charmois-l?Orgueilleux. Cross Charmoix by taking the Reblangotte. Then turn left and cross the D51B. Follow the D39 to Girancourt. In Girancourt take the D460 towards Chaumousey then Sanchey and Les Forges. Then take the D36 to reach Epinal.

Places and things to see

– The trembling bridge in Thunimont

– Chapel of the mercy in La Haye

– Monk’s house in Rasey

Deutsch :

Start Champ de Mars rue Gambetta, kostenlose Parkplätze. Gehen Sie nach rechts. An der Ampel rechts abbiegen und dann der D157 links in die Rue de Remiremont bis nach Dinozé folgen. In Dinozé rechts in die Rue de la papeterie D12 abbiegen. Fahren Sie auf dieser Straße weiter durch Hadol, La Houssière und Xertigny. In Xertigny rechts abbiegen Richtung Granges/ Moyenpal, bis Rasey. Dann nehmen Sie die D44 geradeaus über Thunimont, Harsault (D40) und La Haye. Am Ortsausgang von La Haye nehmen Sie die erste Straße rechts. La Neuve Verrerie bis nach Charmois-l’Orgueilleux. Durchqueren Sie Charmoix und nehmen Sie die Reblangotte. Biegen Sie dann links ab und überqueren Sie die D51B. Fahren Sie entlang der D39 bis Girancourt. In Girancourt nehmen Sie die D460 in Richtung Chaumousey, dann Sanchey und Les Forges. Nehmen Sie dann die D36 nach Epinal.

Orte und Sehenswürdigkeiten

– Die zitternde Brücke in Thunimont

– Kapelle der Barmherzigkeit in La Haye

– Maison Moine (Mönchshaus) in Rasey

Italiano :

Partenza da Champ de Mars, rue Gambetta, parcheggio gratuito. Uscire a destra. Al semaforo, svoltare a destra e seguire la D157 a sinistra su rue de Remiremont fino a Dinozé. A Dinozé, girare a destra in rue de la papeterie D12. Proseguite lungo questa strada passando per Hadol, La Houssière e Xertigny. A Xertigny svoltare a destra in direzione di Granges/ Moyenpal, fino a Rasey. Poi prendere la D44 e proseguire dritto attraverso Thunimont, Harsault (D40) e La Haye. All’uscita di La Haye prendere la prima a destra. La Neuve Verrerie, a Charmois-l’Orgueilleux. Attraversare Charmoix prendendo la Reblangotte. Quindi svoltare a sinistra e attraversare la D51B. Seguire la D39 fino a Girancourt. A Girancourt prendere la D460 in direzione Chaumousey, poi Sanchey e Les Forges. Poi prendere la D36 per Epinal.

Luoghi e cose da vedere

– Il ponte tremante di Thunimont

– Cappella della Misericordia a La Haye

– Maison Moine a Rasey

Español :

Salida de Champ de Mars, rue Gambetta, aparcamiento gratuito. Salir a la derecha. En el semáforo, gire a la derecha y siga la D157 a la izquierda por la rue de Remiremont hasta Dinozé. En Dinozé, gire a la derecha por la rue de la papeterie D12. Continúe por esta carretera pasando por Hadol, La Houssière y Xertigny. En Xertigny girar a la derecha hacia Granges/ Moyenpal, hasta Rasey. A continuación, tome la D44, siga recto por Thunimont, Harsault (D40) y La Haye. A la salida de La Haye, tome la primera a la derecha. La Neuve Verrerie, a Charmois-l’Orgueilleux. Cruzar Charmoix tomando la Reblangotte. A continuación, gire a la izquierda y cruce la D51B. Siga la D39 hasta Girancourt. En Girancourt, tome la D460 en dirección a Chaumousey, luego Sanchey y Les Forges. A continuación, tome la D36 hasta Epinal.

Lugares y cosas que ver

– El tembloroso puente de Thunimont

– Capilla de la Misericordia en La Haye

– Maison Moine en Rasey

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-11-17 par Système d’information touristique Lorrain