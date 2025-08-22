Itinéraire pédestre la voie verte du Grand Genève Annemasse Haute-Savoie

Itinéraire pédestre la voie verte du Grand Genève

Itinéraire pédestre la voie verte du Grand Genève 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Pour vos trajets quotidiens ou simplement lors d’une balade, la Voie Verte permet de privilégier les modes de transports doux, en toute sécurité !

http://www.annemasse-agglo.fr/ +33 4 50 87 83 00

English : Walking toute: The Grand Genève greenway

For your daily journeys, or just for a walk, the greenway allows safe travel using soft mobility!

Deutsch : Rundwanderweg La Voie verte du Grand Genève

Ein idyllischer Radweg, der für alltägliche Fahrten genauso geeignet ist wie für einen kleinen Ausflug, um sich sanft und sorglos fortzubewegen.

Italiano :

Che si tratti di pendolarismo o di una semplice passeggiata, la Voie Verte è un modo sicuro per utilizzare mezzi di trasporto alternativi!

Español : Ruta a pie: la ruta verde del Gran Ginebra

Ya sea para desplazarse al trabajo o simplemente para pasear, la Voie Verte es una forma segura de utilizar medios de transporte alternativos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme