Itinéraire Piétons/Raquette Bellevue > Col de Voza Les Houches Haute-Savoie

Itinéraire Piétons/Raquette Bellevue > Col de Voza

Itinéraire Piétons/Raquette Bellevue > Col de Voza 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire en aller/ retour au départ du Téléphérique de Bellevue et longeant la ligne du Tramway du Mont-Blanc. Selon les conditions d’enneigement cet itinéraire peut se pratiquer en piéton.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snwoshoeing/Pedestrian route Bellevue > Col de Voza

An out-and-back itinerary starting from the Bellevue cable car and following the Mont-Blanc tramway line. Depending on snow conditions, this itinerary can also be enjoyed by pedestrians.

Deutsch : Strecke über den Bellevue > Col de Voza

Diese Route führt Sie von der Seilbahn Bellevue entlang der Tramway du Mont-Blanc-Linie hin und zurück. Je nach Schneeverhältnissen kann diese Route auch als Fußgänger begangen werden.

Italiano :

Questo itinerario di andata e ritorno parte dalla funivia di Bellevue e segue la linea del tram del Monte Bianco. A seconda delle condizioni della neve, questo itinerario può essere percorso anche a piedi.

Español : Itinerario del Bellevue > Col de Voza

Itinerario de ida y vuelta que parte del teleférico de Bellevue y sigue la línea del tranvía del Mont Blanc. En función de las condiciones de la nieve, este itinerario también puede realizarse a pie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme