Itinéraire raquette du Petit Prarion Les Houches Haute-Savoie

Itinéraire raquette du Petit Prarion

Itinéraire raquette du Petit Prarion Place du Prarion 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Perchée aux environs de 2000 mètres d’altitude, cette boucle, courte et sans prétention, n’en offre pas moins une vue spectaculaire depuis la Tête du Petit Prarion.

https://www.montblancnaturalresort.com/fr/domaine-skiable-les-houches +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route Petit Prarion

Perched at an altitude of around 2000 metres, this short, unpretentious loop nevertheless offers spectacular views from the Tête du Petit Prarion.

Deutsch :

Diese kurze und unprätentiöse Rundwanderung auf etwa 2000 m Höhe bietet eine spektakuläre Aussicht vom Tête du Petit Prarion.

Italiano :

Situato a circa 2000 metri di altitudine, questo anello breve e senza pretese offre tuttavia una vista spettacolare dalla Tête du Petit Prarion.

Español :

Encaramado a unos 2.000 metros de altitud, este bucle corto y sin pretensiones ofrece, sin embargo, unas vistas espectaculares desde la Tête du Petit Prarion.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme