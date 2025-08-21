Itinéraire raquette du plateau du Prarion (La Charme) Les Houches Haute-Savoie

Itinéraire raquette du plateau du Prarion (La Charme)

74310 Les Houches

Panorama exceptionnel à 360°!

https://www.montblancnaturalresort.com/fr/domaine-skiable-les-houches +33 4 50 54 42 65

English : Snowshoeing route of the Prarion (La Charme)

Exceptional 360° panoramic view.

Deutsch : Schneeschuhwege auf dem Hochplateau Prarion (La Charme)

Auf dieser Strecke tauchen Sie geradezu in die Winternatur ein im Hintergrund die außergewöhnliche Schönheit der Mont-Blanc-Kette: 2 Strecken, die Schneefelder und Waldgebiete kombinieren. Eien mögliche Variante ist der Rückweg der Erschöpften le retour des fatigués .

Italiano :

Questo itinerario vi farà fare un tuffo nella natura invernale, sullo sfondo dall’eccezionale bellezza della catena del Monte Bianco: due itinerari che combinano terreno nevoso e passaggio nel bosco. Un’alternativa possibile è quella del ritorno degli stanchi (le retour des fatigués).

Español : Pistas para raquetas en la planicie Le Prarion (La Charme)

Este itinerario le hará adentrarse en la naturaleza invernal, teniendo como telón de fondo la belleza de la cadena del Mont-Blanc. Dos pistas que combinan campos de nieve y pasajes por el bosque. Una variante posible: la vuelta de los cansados (Le Retour des Fatigués).

