Le chemin des villages Les Houches Haute-Savoie

Le chemin des villages

Le chemin des villages 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce cheminement pour piétons et cyclistes permet de traverser le village sans emprunter la voie express.

http://www.leshouches.fr/ +33 4 50 54 40 04

English : The Chemin des Villages walk

This path for pedestrians and cyclists allows you to cross the village without using the expressway.

Deutsch : Chemin des Villages

Dieser Weg für Fußgänger und Radfahrer ermöglicht es, das Dorf zu durchqueren, ohne die Schnellstraße zu benutzen.

Italiano :

Questo percorso per pedoni e ciclisti permette di attraversare il paese senza dover prendere la superstrada.

Español : Chemin des Villages

Esta vía para peatones y ciclistas permite cruzar el pueblo sin tener que tomar la autovía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme