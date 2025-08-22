Le chemin des villages Les Houches Haute-Savoie
Le chemin des villages
Le chemin des villages 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Ce cheminement pour piétons et cyclistes permet de traverser le village sans emprunter la voie express.
http://www.leshouches.fr/ +33 4 50 54 40 04
English : The Chemin des Villages walk
This path for pedestrians and cyclists allows you to cross the village without using the expressway.
Deutsch : Chemin des Villages
Dieser Weg für Fußgänger und Radfahrer ermöglicht es, das Dorf zu durchqueren, ohne die Schnellstraße zu benutzen.
Italiano :
Questo percorso per pedoni e ciclisti permette di attraversare il paese senza dover prendere la superstrada.
Español : Chemin des Villages
Esta vía para peatones y ciclistas permite cruzar el pueblo sin tener que tomar la autovía.
