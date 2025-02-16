Itinéraire raquettes Sentiers des cerfs Les Houches Haute-Savoie

Voilà un agréable itinéraire en forêt sur un large sentier sans difficulté.

Selon les conditions d’enneigement cette boucle peut se pratiquer en piéton.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route Sentiers des Cerfs

Nice loop adapted to all levels. Called the Deer Track due to the deers living in that area.

Depending on snow conditions, this loop can be done without snowshoes.

Deutsch : Reiseroute Wanderweg « Sentiers des Cerfs »

Beschilderter Rundwanderweg für alle Niveaus: auch « Sentier des Cerfs » (Hirschpfad) genannt .

Je nach Schneebedingungen kann diese Schleife zu Fuß begangen werden.

Italiano :

Itinerari a circuito, tracciati e muniti di segnaletica, adatti a tutti i livelli: chiamati anche « sentiero dei cervi ».

Secondo la condizioni di innevamento, il circuito può essere effettuato a piedi.

Español : Itinerario Coupeau Sendero de los ciervos

Itinerarios en bucle, trazados y balizados, adaptados a todos los niveles: llamado también el sendero de los ciervos.

Según las condiciones de nieve, este paseo puede hacerse en modo peatón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme