Itinéraire Urbanisme du début du 20ème siècle Nancy Meurthe-et-Moselle

Itinéraire Urbanisme du début du 20ème siècle Nancy Meurthe-et-Moselle vendredi 1 août 2025.

Itinéraire Urbanisme du début du 20ème siècle Adultes A pieds

Itinéraire Urbanisme du début du 20ème siècle Rue Felix FAURE 54000 Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 1000.0 Tarif :

Itinéraire du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle

Construite en 1901 par plusieurs architectes de renommée, la rue Félix Faure illustre parfaitement l’architecture du début du siècle. Différents principes ont régi sa construction l’alignement des immeubles, la disposition des faîtages parallèles à la rue, une homogénéité dans la hauteur et la présence d’un jardinet devant les maisons. La rue est composée, entre autre, d’un immeuble art nouveau, d’un immeuble classique et de bâtiments mettant en avant les singularités de certains architectes le pittoresque, le rapport intérieur / extérieur et le jeu des ouvertures.

http://www.caue54.com/archi_itineraire_detail.asp?Fiche=93&archive=0 +33 3 83 94 51 78

English :

Itinerary of the CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) of Meurthe-et-Moselle

Built in 1901 by several renowned architects, rue Félix Faure is a perfect illustration of turn-of-the-century architecture. Different principles governed its construction: the alignment of the buildings, the arrangement of the ridge parallel to the street, a homogeneity in height and the presence of a small garden in front of the houses. The street is composed, among other things, of an art nouveau building, a classical building and buildings highlighting the singularities of certain architects: the picturesque, the interior/exterior relationship and the play of openings.

Deutsch :

Route des CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de Meurthe-et-Moselle (Rat für Architektur, Stadtplanung und Umwelt)

Die Rue Félix Faure wurde 1901 von mehreren renommierten Architekten erbaut und ist ein hervorragendes Beispiel für die Architektur der Jahrhundertwende. Verschiedene Prinzipien bestimmten ihren Bau: die Ausrichtung der Gebäude, die Anordnung der Dachfirste parallel zur Straße, eine einheitliche Höhe und das Vorhandensein eines kleinen Gartens vor den Häusern. Die Straße besteht unter anderem aus einem Jugendstilgebäude, einem klassischen Gebäude und Gebäuden, die die Eigenheiten bestimmter Architekten hervorheben: das Pittoreske, das Verhältnis zwischen Innen und Außen und das Spiel der Öffnungen.

Italiano :

Itinerario del CAUE (Consiglio di architettura, urbanistica e ambiente) della Meurthe-et-Moselle

Costruita nel 1901 da diversi architetti di fama, rue Félix Faure è un perfetto esempio di architettura di fine secolo. Diversi principi hanno governato la sua costruzione: l’allineamento degli edifici, la disposizione dei crinali paralleli alla strada, l’uniformità dell’altezza e la presenza di un piccolo giardino davanti alle case. La strada è composta, tra l’altro, da un edificio in stile liberty, da un edificio classico e da edifici che evidenziano le singolarità di alcuni architetti: il pittoresco, il rapporto interno/esterno e il gioco di aperture.

Español :

Itinerario del CAUE (Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente) de Meurthe-et-Moselle

Construida en 1901 por varios arquitectos de renombre, la calle Félix Faure es un ejemplo perfecto de la arquitectura de fin de siglo. Varios principios rigieron su construcción: la alineación de los edificios, la disposición de las crestas paralelas a la calle, una uniformidad de altura y la presencia de un pequeño jardín delante de las casas. La calle se compone, entre otras cosas, de un edificio art nouveau, un edificio clásico y edificios que destacan las singularidades de ciertos arquitectos: el pintoresquismo, la relación interior/exterior y el juego de aberturas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par Système d’information touristique Lorrain