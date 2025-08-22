Itinéraire vélo n°18 Du prieuré au chemin des Vignes Saint-Benoît-du-Sault Indre

Itinéraire vélo n°18 Du prieuré au chemin des Vignes En VTC

Itinéraire vélo n°18 Du prieuré au chemin des Vignes 36170 Saint-Benoît-du-Sault Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 37000.0 Tarif :

Nous vous proposons une échappée vallonnée et pleine de charme dans le bocage de la Marche Occitane entre Saint-Benoît-du-Sault et Sacierges-Saint-Martin.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Itinéraire vélo n°18 From the priory to the Chemin des Vignes

We propose you a hilly escape full of charm in the bocage of the Marche Occitane between Saint-Benoît-du-Sault and Sacierges-Saint-Martin.

Deutsch :

Wir schlagen Ihnen eine hügelige und reizvolle Flucht in die Bocage der Marche Occitane zwischen Saint-Benoît-du-Sault und Sacierges-Saint-Martin vor.

Italiano :

Vi offriamo una fuga collinare e affascinante nel bocage delle Marche Occitane tra Saint-Benoît-du-Sault e Sacierges-Saint-Martin.

Español :

Le proponemos una escapada con colinas y encanto en el bocage de la Marche Occitane entre Saint-Benoît-du-Sault y Sacierges-Saint-Martin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par SIT Centre-Val de Loire