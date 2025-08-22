Itinéraire vélo n°5 Grande boucle des étangs de la Brenne Mézières-en-Brenne Indre

Itinéraire vélo n°5 Grande boucle des étangs de la Brenne En VTC

Itinéraire vélo n°5 Grande boucle des étangs de la Brenne office de tourisme 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 48000.0 Tarif :

Il ne faut pas s’arrêter au nombre de kilomètres et prévoir la journée pour parcourir ce magnifique itinéraire qui fait le lien entre Mézières-en-Brenne, capitale historique de la Brenne et la Maison du Parc en passant pas des paysages de prairies, bois, landes et bien sûr étangs.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Itinéraire vélo n°5 Great loop of the Brenne ponds

Don’t push yourself to cover too much ground, rather set aside the whole day for soaking up this scenic trail which links up Mézières-en-Brenne, the historical capital of La Brenne, and the Maison du Parc, taking in grassland, woods, moors and, of course, sparkling ponds along the way.

Deutsch : Große Tour der Seen der Brenne Rundtour Nr. 5

Man sollte nicht um die Zahl der Kilometer kümmern und einen Tag planen, um diese tolle Strecke zwischen Mézières-en-Brenne, der historischen Hauptstadt der Brenne, und dem Haus des Parks durch Weiden, Wälder, Heide und natürlich Seen zu fahren.

Italiano :

Non fermatevi al numero di chilometri e programmate di dedicare una giornata a questo magnifico percorso che collega Mézières-en-Brenne, la capitale storica della Brenne, e la Maison du Parc, attraversando paesaggi di prati, boschi, brughiere e naturalmente stagni.

Español :

No se detenga en el número de kilómetros y prevea pasar un día recorriendo esta magnífica ruta que une Mézières-en-Brenne, la capital histórica del Brenne, y la Maison du Parc, pasando por paisajes de prados, bosques, páramos y, por supuesto, estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par SIT Centre-Val de Loire