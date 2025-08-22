Itinéraire Véloroute La Voie Bleue Nancy Charmes Nancy Meurthe-et-Moselle

Itinéraire Véloroute La Voie Bleue Nancy Charmes Adultes Vélo de route

Le parcours cyclable de La Voie Bleue quitte Nancy par une belle coulée verte le long de la Meurthe et du canal. On rejoint la Moselle via le canal de jonction où se trouve le magnifique parc et château de Montaigu. Une fois la Moselle retrouvée, l’itinéraire vélo se poursuit vers Charmes dans un décor sauvage et bucolique. En roue libre sur le chemin de halage du canal des Vosges, votre étape sera marquée par la traversée du pont canal de Flavigny-sur-Moselle.

https://www.lavoiebleue.com/itineraire/nancy-charmes +33 3 83 35 80 10

The Voie Bleue cycle route leaves Nancy on a beautiful green corridor along the Meurthe and the canal. You reach the Moselle via the junction canal where you will find the magnificent park and castle of Montaigu. Once back on the Moselle, the cycle route continues towards Charmes in a wild and bucolic setting. Freewheeling on the towpath of the Canal des Vosges, your stage will be marked by the crossing of the canal bridge at Flavigny-sur-Moselle.

Die Radstrecke La Voie Bleue verlässt Nancy auf einem schönen Grünzug entlang der Meurthe und des Kanals. Über den Verbindungskanal erreicht man die Mosel, wo sich der wunderschöne Park und das Schloss von Montaigu befinden. Sobald die Mosel wieder erreicht ist, führt die Radroute in einer wilden und bukolischen Umgebung weiter nach Charmes. Im Freilauf auf dem Treidelpfad des Vogesenkanals wird Ihre Etappe durch die Überquerung der Kanalbrücke von Flavigny-sur-Moselle geprägt.

L’itinerario ciclabile della Voie Bleue parte da Nancy su un bellissimo corridoio verde lungo la Meurthe e il canale. Si raggiunge la Mosella attraverso il canale di confluenza, dove si trovano il magnifico parco e il castello di Montaigu. Una volta tornati sulla Mosella, la pista ciclabile prosegue verso Charmes in un ambiente selvaggio e bucolico. Percorrendo a ruota libera l’alzaia del Canal des Vosges, la tappa sarà segnata dall’attraversamento del ponte del canale a Flavigny-sur-Moselle.

La ruta ciclista de la Voie Bleue sale de Nancy por un hermoso corredor verde a lo largo del Meurthe y del canal. Se llega al Mosela por el canal de unión, donde se encuentra el magnífico parque y castillo de Montaigu. De vuelta al Mosela, la ruta ciclista continúa hacia Charmes en un entorno salvaje y bucólico. En el camino de sirga del Canal de los Vosgos, la etapa estará marcada por el cruce del puente del canal en Flavigny-sur-Moselle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Système d’information touristique Lorrain