Itinéraire VTT AE O Des Houches à Chamonix Les Houches Haute-Savoie
Itinéraire VTT AE O Des Houches à Chamonix Les Houches Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.
Itinéraire VTT AE O Des Houches à Chamonix
Itinéraire VTT AE O Des Houches à Chamonix Patinoire des Houches 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Itinéraire de liaison en sens unique permettant de relier Chamonix depuis Les
Houches. Passage aux pieds des glaciers en versant nord.
http://www.leshouches.com/ +33 4 50 55 50 62
English : E-bike trail O From Les Houches to Chamonix
One-way route to Chamonix from Les
Houches. Passage at the foot of the glaciers on the north side.
Deutsch :
Einbahnstraßen-Verbindungsroute, die Chamonix von Les Houches aus verbindet.
Houches aus zu erreichen. Passage am Fuße der Gletscher auf der Nordseite.
Italiano :
Un percorso di sola andata per Chamonix da Les
Houches. Passaggio ai piedi dei ghiacciai sul lato nord.
Español :
Una ruta de ida a Chamonix desde Les
Houches. Paso al pie de los glaciares del lado norte.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme