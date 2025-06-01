Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Les Houches Les Houches Haute-Savoie

Itinéraire de liaison entre Les Houches et le Tunnel du Mont-Blanc. Projet E-Bike Mont-Blanc France/Italie.



« En navette, vivez l’expérience VTT transfrontalière. »

+33 4 50 53 00 24

English : E-MTB trail T E-Bike MB France-Italy from Les Houches

Route linking Les Houches and the Mont-Blanc Tunnel. E-Bike Mont-Blanc France/Italy project.



« Experience cross-border mountain biking by shuttle. »

Deutsch :

Verbindungsstrecke zwischen Les Houches und dem Mont-Blanc-Tunnel. Projekt E-Bike Mont-Blanc Frankreich/Italien.



« Mit dem Shuttle-Bus zum grenzüberschreitenden Mountainbike-Erlebnis ».

Italiano :

Percorso di collegamento tra Les Houches e il Traforo del Monte Bianco. Progetto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.



« Esperienza di mountain bike transfrontaliera in navetta.

Español :

Ruta que une Les Houches y el túnel del Mont Blanc. Proyecto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.



« Experimente el ciclismo de montaña transfronterizo en lanzadera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme