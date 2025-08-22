Itinéraire VTT L Des Houches à Servoz Les Houches Haute-Savoie

Itinéraire VTT L Des Houches à Servoz

Itinéraire VTT L Des Houches à Servoz Gare des Houches 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire de liaison en sens unique permettant de relier Servoz depuis Les Houches avec des passages techniques et engagés pour des vététistes expérimentés.

http://www.leshouches.com/ +33 4 50 55 50 62

English : Mountain bike itinerary L: From Les Houches to Servoz

One-way route linking Servoz with Les Houches, with technical and challenging sections for experienced mountain bikers.

Deutsch : Mountainbike-Route L: Von Les Houches nach Servoz

Verbindungsroute in einer Einbahnstraße, die Servoz von Les Houches aus verbindet, mit technischen und engagierten Passagen für erfahrene Mountainbiker.

Italiano :

Un percorso a senso unico che collega Servoz a Les Houches, con tratti tecnici e impegnativi per i più esperti.

Español : Itinerario en bicicleta de montaña L: De Les Houches a Servoz

Ruta de un solo sentido que une Servoz con Les Houches, con tramos técnicos y exigentes para ciclistas de montaña experimentados.

