Itinéraire VTT S Balade aux Chavants Les Houches Haute-Savoie

Itinéraire VTT S Balade aux Chavants

Itinéraire VTT S Balade aux Chavants Les Chavants 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Boucle facile à la découverte du Lac des Chavants et de cet espace de loisirs.

http://www.leshouches.com/ +33 4 50 55 50 62

English : MTB trail S Ride to Les Chavants

Easy loop to discover the Lac des Chavants and this leisure area.

Deutsch :

Leichter Rundweg zur Entdeckung des Lac des Chavants und dieses Freizeitgebiets.

Italiano :

Facile anello per scoprire il Lac des Chavants e questa zona di svago.

Español :

Un bucle fácil para descubrir el Lac des Chavants y esta zona de ocio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme