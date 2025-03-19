Jeu de piste En quête de Metz Metz Moselle

Jeu de piste En quête de Metz 2 place d’Armes 57000 Metz Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 3500.0 Tarif :

Menez votre En quête de Metz , une façon ludique de découvrir la ville. Une énigme à résoudre qui ferait appel à vos petites cellules grises mettez des chaussures confortables et sortez vos pipes, que l’enquête commence !

Kit de détectives en vente à la boutique l’Office de Tourisme Agence Inspire Metz.

http://www.tourisme-metz.com/fr/rallyes-decouverte-et-jeu-de-piste.html#.Xp1l3Jk6_IU +33 3 87 39 00 00

English :

Lead your « In search of Metz », a playful way to discover the city. A riddle to solve that will appeal to your little grey cells put on comfortable shoes and get out your pipes, let the investigation begin!

Detective kit on sale at the Tourist Office store Agence Inspire Metz.

Deutsch :

Führen Sie Ihre « En quête de Metz » durch, eine spielerische Art, die Stadt zu entdecken. Ein zu lösendes Rätsel, das Ihre kleinen grauen Zellen ansprechen würde ziehen Sie bequeme Schuhe an und holen Sie Ihre Pfeifen heraus, die Untersuchung kann beginnen!

Das Detektivset ist in der Boutique des Office de Tourisme Agence Inspire Metz erhältlich.

Italiano :

Guidate il vostro « Alla ricerca di Metz », un modo divertente per scoprire la città. Mettete le scarpe comode e tirate fuori le pipe, che l’indagine abbia inizio!

Kit investigativo in vendita presso il negozio dell’Ufficio del Turismo Agence Inspire Metz.

Español :

Dirija su « En busca de Metz », una forma divertida de descubrir la ciudad. Un acertijo para resolver que atraerá a tus pequeñas células grises… ponte zapatos cómodos y saca tus pipas, ¡que empiece la investigación!

Kit de detective a la venta en la tienda de la Oficina de Turismo Agence Inspire Metz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par Système d’information touristique Lorrain