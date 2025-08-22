Journée détente au bord du Doubs Besançon Doubs

Journée détente au bord du Doubs

Journée détente au bord du Doubs 52 Grande rue 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Faites le plein de nature le long du Doubs, circuit fléchés à pied au centre-ville, puis découverte de la Citadelle, avant un concert gratuit dans une commune le long du Doubs

English :

Enjoy nature along the Doubs, with a signposted walking tour of the town center, followed by a visit to the Citadelle, before a free concert in a town along the Doubs

Deutsch :

Tanken Sie Natur entlang des Doubs, ausgeschilderte Rundgänge zu Fuß im Stadtzentrum, dann Entdeckung der Zitadelle, vor einem kostenlosen Konzert in einer Gemeinde entlang des Doubs

Italiano :

Godetevi la natura lungo il Doubs, con un tour a piedi segnalato del centro città, seguito da una visita alla Citadelle, prima di un concerto gratuito in una città lungo il Doubs

Español :

Disfrute de la naturaleza a orillas del Doubs, con un recorrido a pie señalizado por el centro de la ciudad, seguido de una visita a la Citadelle, antes de un concierto gratuito en una localidad del Doubs

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data