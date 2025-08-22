Journée équestre à Chênehutte Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Journée équestre à Chênehutte

Journée équestre à Chênehutte 45 rue Jean-François Bodin 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Le Relais des Moulins vous propose des randonnées d’une journée à cheval avec un parcours exclusif et un déjeuner champêtre. Votre guide vous fait découvrir les paysages et la richesse de notre patrimoine au rythme des chevaux.

https://www.relaisdesmoulins.fr/ +33 2 41 38 55 64

English :

Le Relais des Moulins offers one-day horseback rides with an exclusive itinerary and a country-style lunch. Your guide will show you the countryside and the richness of our heritage at the rhythm of the horses.

Deutsch :

Das Relais des Moulins bietet Ihnen Tagesausflüge zu Pferd mit einer exklusiven Strecke und einem ländlichen Mittagessen an. Ihr Führer zeigt Ihnen die Landschaften und das reiche Kulturerbe im Rhythmus der Pferde.

Italiano :

Il Relais des Moulins propone passeggiate a cavallo di un giorno con un itinerario esclusivo e un pranzo in stile country. La vostra guida vi farà scoprire la campagna e la ricchezza del nostro patrimonio al ritmo dei cavalli.

Español :

El Relais des Moulins ofrece paseos a caballo de un día con un itinerario exclusivo y un almuerzo campestre. Su guía le mostrará el campo y la riqueza de nuestro patrimonio al ritmo de los caballos.

