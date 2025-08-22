La baie de La Ciotat et la Sainte-Baume Aubagne Bouches-du-Rhône

La baie de La Ciotat et la Sainte-Baume

Cette excursion de 86km en voiture entre terre et mer permet d’aborder des paysages très contrastés. Des hauteurs de la Sainte-Baume aux vallons de Saint-Pons, en abordant le rivage de La Ciotat, un patrimoine naturel incroyable s’offre à nos yeux.

English :

This 86km drive between land and sea allows us to discover very contrasting landscapes. From the heights of the Sainte-Baume to the valleys of Saint-Pons, approaching the shore of La Ciotat, an incredible natural heritage is offered to our eyes.

Deutsch :

Dieser 86 km lange Ausflug mit dem Auto zwischen Land und Meer führt durch sehr kontrastreiche Landschaften. Von den Höhen der Sainte-Baume über die Täler von Saint-Pons bis hin zur Küste von La Ciotat bietet sich unseren Augen ein unglaubliches Naturerbe.

Italiano :

Questo percorso di 86 km tra terra e mare offre paesaggi molto contrastanti. Dalle alture della Sainte-Baume alle valli di Saint-Pons, avvicinandosi alla riva di La Ciotat, un incredibile patrimonio naturale si offre ai nostri occhi.

Español :

Este recorrido de 86 km entre la tierra y el mar recorre paisajes muy contrastados. Desde las alturas de la Sainte-Baume hasta los valles de Saint-Pons, acercándose a la orilla de La Ciotat, se ofrece a nuestros ojos un increíble patrimonio natural.

