La Boucle de la Moselle de Nancy à Neuves-Maisons Nancy Meurthe-et-Moselle

La Boucle de la Moselle de Nancy à Neuves-Maisons Adultes Fluvial Difficulté moyenne

La Boucle de la Moselle de Nancy à Neuves-Maisons Boulevard du 21ème Régiment d’Aviation 54000 Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Entre Nancy et Neuves-Maisons, cette portion de la Boucle de la Moselle propose un itinéraire cyclable où l’histoire industrielle de la vallée dialogue en permanence avec un environnement naturel préservé. Accessible, majoritairement plat et bien aménagé, ce parcours offre une lecture originale du territoire, au fil de l’eau et des paysages.

Au départ de Nancy, l’itinéraire traverse d’anciens secteurs industriels reconvertis et conduit à proximité du Féru des sciences. Ce centre de culture scientifique et technique constitue une première étape symbolique ; il rappelle l’importance de l’innovation, des savoir-faire et de l’industrie dans le développement de la métropole et de la vallée mosellane. Une introduction idéale pour comprendre les liens étroits entre sciences, techniques et territoire.

En quittant progressivement l’environnement urbain, le parcours longe les rives paisibles du canal de la Marne au Rhin et du canal de jonction. Les anciennes infrastructures fluviales, les ouvrages d’art et les traces de la navigation témoignent du rôle stratégique du fleuve, longtemps axe majeur de transport et de production. Autour de ces héritages industriels, la nature a repris sa place ; berges arborées, prairies humides, zones naturelles et points de vue ouverts sur la vallée offrent une alternance harmonieuse entre mémoire industrielle et paysages verdoyants.

Plus au sud, l’arrivée à Neuves-Maisons marque un temps fort du parcours avec la Mine de Neuves-Maisons, site emblématique de l’exploitation du fer en Lorraine. Véritable témoin de l’épopée sidérurgique locale, elle rappelle le rôle central de la Moselle dans l’essor économique et social de la vallée, façonnant durablement les paysages et l’identité du territoire.

Tout au long de l’itinéraire, la cohabitation entre patrimoine industriel et milieux naturels crée une ambiance singulière, propice à la découverte et à la réflexion. Sécurisée et agréable, cette portion de la Boucle de la Moselle s’adresse aussi bien aux familles qu’aux cyclistes occasionnels ou aux amateurs de cyclotourisme. Une invitation à explorer la vallée mosellane autrement, au rythme du vélo, entre mémoire industrielle et nature retrouvée.

Difficulté moyenne

https://www.boucledelamoselle.fr/fr/la-boucle/nos-circuits-velo/F737007486_la-boucle-de-la-moselle-de-nancy-a-messein-nancy/ +33 3 83 35 80 10

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English :

Between Nancy and Neuves-Maisons, this section of the Boucle de la Moselle offers a cycling itinerary where the valley?s industrial history is in constant dialogue with its unspoilt natural environment. Accessible, mostly flat and well-developed, this route offers an original interpretation of the region, along the water and the landscape.

Leaving from Nancy, the route passes through former industrial areas that have been converted and leads to the Féru des sciences. This center for scientific and technical culture is a symbolic first step, reminding us of the importance of innovation, know-how and industry in the development of the metropolis and the Moselle valley. An ideal introduction to the close links between science, technology and the region.

Gradually moving away from the urban environment, the route skirts the peaceful banks of the Marne-Rhine canal and the junction canal. Old river infrastructures, engineering structures and traces of navigation bear witness to the river?s strategic role as a major transportation and production route. Around these industrial legacies, nature has regained its place: wooded banks, wet meadows, natural areas and open vistas over the valley offer a harmonious alternation between industrial memory and verdant landscapes.

Further south, the arrival at Neuves-Maisons marks a highlight of the route, with the Mine de Neuves-Maisons, an emblematic site of iron mining in Lorraine. A true testament to the local iron and steel epic, the mine is a reminder of the central role played by the Moselle in the valley?s economic and social development, and in shaping the region?s landscape and identity over the long term.

All along the route, the cohabitation of industrial heritage and natural environments creates a singular atmosphere, conducive to discovery and reflection. Safe and pleasant, this section of the Boucle de la Moselle is ideal for families, occasional cyclists and cycle-tourists alike. An invitation to explore the Moselle valley in a different way, at the pace of cycling, between industrial memory and rediscovered nature.

Deutsch :

Zwischen Nancy und Neuves-Maisons bietet dieser Abschnitt der Moselschleife eine Radroute, auf der die Industriegeschichte des Tals in ständigem Dialog mit einer geschützten natürlichen Umgebung steht. Die Strecke ist leicht zugänglich, überwiegend flach und gut ausgebaut und bietet eine originelle Interpretation der Gegend entlang des Wassers und der Landschaften.

Von Nancy aus führt die Route durch ehemalige Industriegebiete und in die Nähe des Féru des sciences. Dieses Zentrum für wissenschaftliche und technische Kultur stellt eine erste symbolische Etappe dar; es erinnert an die Bedeutung von Innovation, Know-how und Industrie für die Entwicklung der Metropole und des Moseltals. Eine ideale Einführung, um die engen Verbindungen zwischen Wissenschaft, Technik und Territorium zu verstehen.

Nach und nach verlässt der Rundgang die städtische Umgebung und führt an den ruhigen Ufern des Rhein-Marne-Kanals und des Verbindungskanals entlang. Die alte Flussinfrastruktur, die Kunstwerke und die Spuren der Schifffahrt zeugen von der strategischen Rolle des Flusses, der lange Zeit eine wichtige Transport- und Produktionsachse war. Um diese industriellen Hinterlassenschaften herum hat sich die Natur ihren Platz zurückerobert; baumbestandene Ufer, Feuchtwiesen, Naturgebiete und offene Aussichtspunkte über das Tal bieten einen harmonischen Wechsel zwischen industrieller Erinnerung und grünen Landschaften.

Weiter südlich markiert die Ankunft in Neuves-Maisons einen Höhepunkt der Strecke mit der Mine von Neuves-Maisons, einem symbolträchtigen Ort der Eisengewinnung in Lothringen. Sie ist ein echter Zeuge des lokalen Eisenhüttenepos und erinnert an die zentrale Rolle der Mosel beim wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung des Tals, der die Landschaften und die Identität der Region nachhaltig geprägt hat.

Entlang des Weges schafft das Nebeneinander von Industriekultur und Natur eine einzigartige Atmosphäre, die zum Entdecken und Nachdenken anregt. Dieser sichere und angenehme Abschnitt der Moselschleife ist für Familien, Gelegenheitsradler und Radtouristen gleichermaßen geeignet. Eine Einladung, das Moseltal auf andere Weise zu erkunden, im Rhythmus des Fahrrads, zwischen Industriegedächtnis und wiedergefundener Natur.

Italiano :

Tra Nancy e Neuves-Maisons, questo tratto del Loop della Mosella offre un percorso ciclabile in cui la storia industriale della valle è in costante dialogo con il suo ambiente naturale incontaminato. Accessibile, per lo più pianeggiante e ben sviluppato, questo percorso offre un’interpretazione originale della regione, lungo l’acqua e attraverso la campagna.

Partendo da Nancy, il percorso attraversa ex aree industriali riconvertite e conduce vicino al Féru des sciences. Questo centro di cultura scientifica e tecnica è un primo passo simbolico, che ricorda l’importanza dell’innovazione, del know-how e dell’industria nello sviluppo della metropoli e della valle della Mosella. È un’introduzione ideale agli stretti legami tra scienza, tecnologia e regione.

Lasciandosi gradualmente alle spalle l’ambiente urbano, il percorso costeggia le tranquille sponde del canale Marna-Reno e del canale di derivazione. Vecchie infrastrutture fluviali, strutture ingegneristiche e tracce di navigazione testimoniano il ruolo strategico del fiume, per molti anni importante via di trasporto e di produzione. Intorno a queste eredità industriali, la natura si è riappropriata del suo posto; rive alberate, prati umidi, aree naturali e viste aperte sulla valle offrono un’armoniosa alternanza tra memoria industriale e paesaggi verdeggianti.

Più a sud, l’arrivo a Neuves-Maisons segna un punto culminante del percorso, con la miniera di Neuves-Maisons, sito emblematico dell’estrazione del ferro in Lorena. Vera e propria testimonianza dell’epopea siderurgica locale, ricorda il ruolo centrale svolto dalla Mosella nello sviluppo economico e sociale della valle, plasmando a lungo termine il paesaggio e l’identità della regione.

Lungo tutto il percorso, la convivenza tra patrimonio industriale e ambiente naturale crea un’atmosfera unica, favorevole alla scoperta e alla riflessione. Sicuro e piacevole, questo tratto della Boucle de la Moselle è ideale per le famiglie, i ciclisti occasionali e gli appassionati di cicloturismo. È un invito a esplorare la valle della Mosella in modo diverso, al ritmo della bicicletta, tra memoria industriale e natura riscoperta.

Español :

Entre Nancy y Neuves-Maisons, este tramo del Loop del Mosela ofrece una ruta ciclista en la que la historia industrial del valle dialoga constantemente con su entorno natural intacto. Accesible, en su mayor parte llana y bien acondicionada, esta ruta ofrece una interpretación original de la región, a lo largo del agua y a través del campo.

Partiendo de Nancy, la ruta atraviesa antiguas zonas industriales reconvertidas y conduce cerca del Féru des sciences. Este centro de cultura científica y técnica es un primer paso simbólico, un recordatorio de la importancia de la innovación, el saber hacer y la industria en el desarrollo de la metrópoli y del valle del Mosela. Es una introducción ideal a los estrechos vínculos entre la ciencia, la tecnología y la región.

Abandonando poco a poco el entorno urbano, la ruta bordea las apacibles orillas del canal Marne-Rin y del canal de unión. Antiguas infraestructuras fluviales, estructuras de ingeniería y vestigios de la navegación dan testimonio del papel estratégico del río, durante muchos años una importante vía de transporte y producción. Alrededor de estos legados industriales, la naturaleza ha reclamado su lugar; riberas arboladas, prados húmedos, espacios naturales y vistas abiertas sobre el valle ofrecen una armoniosa alternancia entre memoria industrial y paisajes verdes.

Más al sur, la llegada a Neuves-Maisons marca un punto culminante de la ruta, con la mina de Neuves-Maisons, lugar emblemático de la minería del hierro en Lorena. Verdadero testimonio de la epopeya siderúrgica local, es un recordatorio del papel central desempeñado por el Mosela en el desarrollo económico y social del valle, configurando a largo plazo los paisajes y la identidad de la región.

A lo largo de todo el recorrido, la cohabitación del patrimonio industrial y los entornos naturales crea una atmósfera única, propicia al descubrimiento y la reflexión. Seguro y agradable, este tramo del Boucle de la Moselle es ideal tanto para familias como para ciclistas ocasionales y cicloturistas. Es una invitación a explorar el valle del Mosela de otra manera, al ritmo de la bicicleta, entre la memoria industrial y la naturaleza redescubierta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-06 par Système d’information touristique Lorrain