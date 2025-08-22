La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de Bellebouche Mézières-en-Brenne Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de Bellebouche A cheval

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de Bellebouche 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Le site de Bellebouche est un lieu emblématique de la Brenne aussi bien par son étang, ses landes, ses bois et ses prairies que par la diversité végétale et animale qu’il abrite. Par sa situation géographique, il donne un accès privilégié aux étangs.

The site of Bellebouche is an emblematic place of the Brenne, as much for its pond, moors, woods and meadows as for the plant and animal diversity it shelters. By its geographical location, it gives privileged access to the ponds.

Der Standort Bellebouche ist ein symbolträchtiger Ort in der Brenne, sowohl wegen seines Teichs, seiner Heide, seiner Wälder und seiner Wiesen als auch wegen der Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die er beherbergt. Durch seine geografische Lage bietet er einen privilegierten Zugang zu den Teichen.

Il sito di Bellebouche è un luogo emblematico della Brenne, sia per il suo stagno, la sua brughiera, i suoi boschi e i suoi prati, sia per la diversità di piante e animali che ospita. Grazie alla sua posizione geografica, offre un accesso privilegiato agli stagni.

El sitio de Bellebouche es un lugar emblemático de la Brenne tanto por su estanque, sus páramos, sus bosques y sus praderas como por la diversidad de plantas y animales que alberga. Por su situación geográfica, ofrece un acceso privilegiado a los estanques.

