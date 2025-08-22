La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de la Crapaudine Rosnay Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de la Crapaudine A cheval

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine de la Crapaudine 13 Rue Saint-André 36300 Rosnay Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Sur la commune de Rosnay,le domaine de la Crapaudine offre un cadre charmant avec des boucles accès sur la nature où les étangs ne sont jamais bien loin.

http://www.domaine-de-la-crapaudine.fr/ +33 2 54 37 77 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Around the Crapaudine Bed ans Breakfast

On the commune of Rosnay, the domain of Crapaudine offers a charming setting with access loops to the nature where the ponds are never far away.

Deutsch :

In der Gemeinde Rosnay bietet die Domaine de la Crapaudine eine reizvolle Umgebung mit Zugangsschleifen zur Natur, in der die Teiche nie weit entfernt sind.

Italiano :

Nel comune di Rosnay, il Domaine de la Crapaudine offre un ambiente incantevole con anelli di accesso alla natura dove gli stagni non sono mai lontani.

Español :

En el municipio de Rosnay, el Domaine de la Crapaudine ofrece un entorno encantador con bucles de acceso a la naturaleza donde los estanques nunca están lejos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-25 par SIT Centre-Val de Loire