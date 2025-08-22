La Brenne à cheval le bocage de la Petite Brenne en trois jours Ruffec Indre

La Brenne à cheval le bocage de la Petite Brenne en trois jours A cheval

La Brenne à cheval le bocage de la Petite Brenne en trois jours 36300 Ruffec Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 76000.0 Tarif :

Ce circuit en itinérance sur 3 jours de 76 km vous permet de découvrir le paysage bocagé,

vallonné et préservé de la Petite Brenne avec un patrimoine bâti remarquable. Des haltes

repas et des visites vous sont proposées. Ce circuit n’est pas praticable en attelage mais des variantes sont possibles.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12

English : Three days to discover the Petite Brenne bocage

This 76 km 3-day itinerant tour allows you to discover the wooded landscape,

hilly and preserved Petite Brenne with a remarkable built heritage. Some stops

meals and visits are offered. This circuit is not accessible by horse-drawn carriage but variants are possible.

Deutsch :

Auf dieser dreitägigen Wanderroute über 76 km können Sie die heckenreiche Landschaft entdecken,

hügelig und unberührt der Petite Brenne mit einem bemerkenswerten baulichen Erbe. Es werden Zwischenstopps

mahlzeiten und Besichtigungen werden Ihnen angeboten. Diese Strecke ist nicht mit Gespannen bef

Italiano :

Questo itinerario di 3 giorni e 76 km permette di scoprire il paesaggio delle siepi,

e preservato paesaggio della Petite Brenne con un notevole patrimonio edilizio. Soste per i pasti e

vengono offerti pasti e visite. Questo tour non è adatto alle carrozze a cavalli, ma sono possibili variazioni.

Español :

Este itinerario de 3 días y 76 km permite descubrir el paisaje de los setos,

y preservado paisaje de la Petite Brenne con un notable patrimonio construido. Paradas para comer y

se ofrecen comidas y visitas. Este recorrido no es apto para carros de caballos, pero es posible hacer variaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par SIT Centre-Val de Loire