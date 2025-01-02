La butte de Piclos Saintigny Eure-et-Loir
La butte de Piclos Saintigny Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.
La butte de Piclos En VTT
La butte de Piclos Place de la mairie 28480 Saintigny Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 41000.0 Tarif :
La campagne est marquée par de fortes déclivités et par des espaces naturels protégés.
English :
The countryside is marked by steep slopes and protected natural areas.
Deutsch :
Die Landschaft ist von starken Gefällen und geschützten Naturgebieten geprägt.
Italiano :
Il paesaggio è caratterizzato da forti pendenze e aree naturali protette.
Español :
El paisaje se caracteriza por fuertes pendientes y zonas naturales protegidas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire