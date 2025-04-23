La campagne dans la ville Laon Aisne

La campagne dans la ville Laon Aisne vendredi 1 août 2025.

La campagne dans la ville A pieds

La campagne dans la ville A l’office de tourisme de Laon 02000 Laon Aisne Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 4600.0 Tarif :

Dans ce creux de vallée, l’on produisait jadis le vin le plus prestigieux de France, celui qui fêtait le sacre des rois le saint-vincent. De ces vignobles, il ne reste presque rien le « centre de gravité » de Laon se retrouve habité de jardins poésie d’un centre-ville en pleine campagne.

English : La campagne dans la ville

In this hollow of the valley, the most prestigious wine of France was once produced, the one that celebrated the coronation of kings: the Saint-Vincent. Almost nothing remains of these vineyards: the « centre of gravity » of Laon finds itself inhabited by gardens: the poetry of a town centre in the middle of the countryside.

Deutsch : La campagne dans la ville

In dieser Talmulde wurde einst der prestigeträchtigste Wein Frankreichs hergestellt, mit dem die Krönung der Könige gefeiert wurde: der Saint-Vincent. Von diesen Weinbergen ist kaum etwas übrig geblieben: Das « Gravitationszentrum » von Laon wird von Gärten bewohnt: die Poesie eines Stadtzentrums auf dem Land.

Italiano :

In questa conca, un tempo si produceva il vino più prestigioso di Francia, quello che celebrava l’incoronazione dei re: il Saint-Vincent. Di questi vigneti non rimane quasi nulla: il « baricentro » di Laon è ora abitato da giardini: la poesia di un centro urbano in campagna.

Español : La campagne dans la ville

En esta hondonada del valle se producía antiguamente el vino más prestigioso de Francia, el que celebraba la coronación de los reyes: el Saint-Vincent. De estos viñedos no queda casi nada: el « centro de gravedad » de Laon está ahora habitado por jardines: la poesía de un centro urbano en el campo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France