La cascade de Pissevieille Hauts de Bienne Jura

La cascade de Pissevieille A pieds Difficile

La cascade de Pissevieille 64 grande rue 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9700.0 Tarif :

La cascade de Pissevieille, haute de 70m, impressionne par sa taille et son débit les jours de forte pluie ou lors de la fonte des neiges.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330337-cascade-de-pissevieille +33 3 84 33 08 73

English :

The Pissevieille waterfall, 70m high, impresses with its size and flow on days of heavy rain or when the snow melts.

Deutsch :

Der 70 m hohe Wasserfall von Pissevieille beeindruckt durch seine Größe und seine Wassermenge an Tagen mit starkem Regen oder während der Schneeschmelze.

Italiano :

La cascata di Pissevieille, alta 70 metri, è impressionante per le sue dimensioni e la sua portata nei giorni di pioggia intensa o quando la neve si scioglie.

Español :

La cascada de Pissevieille, de 70 m de altura, impresiona por su tamaño y caudal en días de fuertes lluvias o cuando se derrite la nieve.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data