La Chapelle des Buis Besançon Doubs

La Chapelle des Buis Monument de la Libération 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dans un environnement où la nature est omniprésente, retracez l’histoire de ce haut-lieu spirituel bisontin.

English :

In an environment where nature is omnipresent, retrace the history of this spiritual Mecca of Bisontin.

Deutsch :

In einer Umgebung, in der die Natur allgegenwärtig ist, können Sie die Geschichte dieser spirituellen Hochburg in Bisontin nachvollziehen.

Italiano :

In un ambiente in cui la natura è onnipresente, ripercorrete la storia di questa Mecca spirituale a Bienne.

Español :

En un entorno donde la naturaleza es omnipresente, recorra la historia de esta meca espiritual en Biel.

