La Chapelle des Buis Besançon Doubs

Dans un environnement où la nature est omniprésente, retracez l’histoire de ce haut-lieu spirituel bisontin.
English :
In an environment where nature is omnipresent, retrace the history of this spiritual Mecca of Bisontin.
Deutsch :
In einer Umgebung, in der die Natur allgegenwärtig ist, können Sie die Geschichte dieser spirituellen Hochburg in Bisontin nachvollziehen.
Italiano :
In un ambiente in cui la natura è onnipresente, ripercorrete la storia di questa Mecca spirituale a Bienne.
Español :
En un entorno donde la naturaleza es omnipresente, recorra la historia de esta meca espiritual en Biel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data