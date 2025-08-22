La Cité Jardin Varennes-Vauzelles Nièvre

La Cité Jardin A pieds Facile

La Cité Jardin Mairie 58640 Varennes-Vauzelles Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Véritable levier de l’expansion de la ville, sans laquelle Varennes-Vauzelles serait certainement resté Varennes-les-Nevers, la cité-jardin a su traverser le temps en conservant ses caractéristiques et son architecture si particulières et constitue un élément important mais encore méconnu de l’urbanisme français qui ne demande qu’à se laisser découvrir.

+33 3 86 71 61 71

English :

Varennes-Vauzelles would certainly have remained Varennes-les-Nevers without it. The garden city has stood the test of time, retaining its distinctive features and architecture, and is an important but little-known element of French urban planning, waiting to be discovered.

Deutsch :

Die Gartenstadt, ein echter Hebel für die Expansion der Stadt, ohne den Varennes-Vauzelles sicherlich Varennes-les-Nevers geblieben wäre, hat die Zeit überdauert, indem sie ihre ganz besonderen Merkmale und ihre Architektur bewahrt hat. Sie ist ein wichtiges, aber noch unbekanntes Element der französischen Stadtplanung, das nur darauf wartet, von Ihnen entdeckt zu werden.

Italiano :

Varennes-Vauzelles sarebbe certamente rimasta Varennes-les-Nevers senza di essa: la città giardino ha resistito alla prova del tempo, conservando i suoi tratti distintivi e la sua architettura, ed è una parte importante ma poco conosciuta dell’urbanistica francese, tutta da scoprire.

Español :

Sin ella, Varennes-Vauzelles seguiría siendo Varennes-les-Nevers. La ciudad jardín ha resistido el paso del tiempo, conservando sus rasgos distintivos y su arquitectura, y es una parte importante pero poco conocida del urbanismo francés, a la espera de ser descubierta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data