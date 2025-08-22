La Croix Jean-Claude Les Belleville Savoie

La Croix Jean-Claude

La Croix Jean-Claude Béranger 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis le joli village de Béranger, vous monterez vers le Roc de la Lune. Ensuite, encore une grimpette vers le col de Leschaux. A partir de là, c’est une magnifique balade qui vous attend jusqu’à la Croix Jean Claude.

+33 4 79 00 73 00

English : La Croix Jean-Claude

Starting from the charming village of Béranger the walk takes you up to the Roc de la Lune and then climbs up the magnificent col de Leschaux towards the Croix Jean Claude (Jean Claude cross).

Deutsch : La Croix Jean-Claude

Vom schönen Dorf von Béranger aus besteigen Sie den Roc de la Lune. Danach ein weiterer Aufstieg auf den Gipfel von Leschaux. Von da ab eine atemberaubende Wanderung bis zum Croix (Kreuz) Jean Claude.

Italiano :

Dal grazioso villaggio di Béranger, si sale al Roc de la Lune. Poi un’altra salita fino al Col de Leschaux. Da lì, una magnifica passeggiata fino alla Croix Jean Claude.

Español :

Desde el bonito pueblo de Béranger, suba hasta el Roc de la Lune. A continuación, otra subida hasta el Col de Leschaux. Desde allí, un magnífico paseo hasta la Croix Jean Claude.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme