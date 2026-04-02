la Cyclo Bohème Antenne Loches Chédigny Chenonceau Loches Indre-et-Loire

la Cyclo Bohème Antenne Loches Chédigny Chenonceau En VTC

la Cyclo Bohème Antenne Loches Chédigny Chenonceau 37600 Loches Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 96 Distance : 33100.0 Tarif :

Depuis Loches, l’antenne Loches Chédigny Chenonceaux de la Cyclo Bohème mène à la vallée du Cher. Forêt domaniale, village-jardin de Chédigny, paysages ruraux et arrivée face au Château de Chenonceau rythment ce parcours nature et patrimoine.

https://www.lacycloboheme.fr/

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English :

From Loches, the Loches ? Chédigny ? Chenonceaux branch of the Cyclo Bohème leads to the Cher valley. State forest, the garden village of Chédigny, rural landscapes and a finish opposite the Château de Chenonceau punctuate this nature and heritage route.

Deutsch :

Von Loches aus führt die Antenne Loches ? Chédigny ? Chenonceaux der Cyclo Bohème ins Tal des Cher. Der Staatswald, das Gartendorf Chédigny, ländliche Landschaften und die Ankunft vor dem Schloss Chenonceau bestimmen den Rhythmus dieser Natur- und Kulturerbe-Route.

Italiano :

Da Loches, il ramo Loches ? Chédigny ? Chenonceaux della Cyclo Bohème scende nella valle dello Cher. La foresta nazionale, il villaggio giardino di Chédigny, i paesaggi rurali e l’arrivo di fronte al castello di Chenonceau punteggiano questo percorso naturalistico e patrimoniale.

Español :

Desde Loches, el ramal Loches ? Chédigny Chenonceaux, el ramal del Ciclo Bohème desciende hasta el valle del Cher. Bosques nacionales, el pueblo jardín de Chédigny, paisajes rurales y un final frente al castillo de Chenonceau jalonan esta ruta natural y patrimonial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-09 par SIT Centre-Val de Loire