La digue à la mer Arles Bouches-du-Rhône

La digue à la mer

La digue à la mer La digue à la mer 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

La digue à la mer a été construite en 1859 pour protéger la Camargue des intrusions marines. Les échanges d’eau entre la mer et les étangs se font par l’intermédiaire de vannes, appelées pertuis.

English :

The dam to the sea was built in 1859 to protect the Camargue to marine intrusions. The exchange of water between the sea and the ponds are made through valves, known as pertuis.

Deutsch :

Der Damm zum Meer entstand 1859, die Camargue, marine eindringen zu schützen. Der Austausch des Wassers zwischen dem Meer und die Teiche sind durch Ventile, bekannt als Pertuis gemacht.

Italiano :

Il muro di cinta è stato costruito nel 1859 per proteggere la Camargue dalle intrusioni marine. L’acqua viene scambiata tra il mare e gli stagni per mezzo di chiuse, dette pertuis.

Español :

El dique se construyó en 1859 para proteger la Camarga de la intrusión marina. El intercambio de agua entre el mar y los estanques se realiza a través de esclusas, llamadas pertuis.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Arles