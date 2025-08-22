La ferme Guichard depuis la Praille Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain

La ferme Guichard depuis la Praille Circuit raquettes

La ferme Guichard depuis la Praille Circuit raquettes Site nordique de la Praille 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit raquettes à neige de 5,2 km jusqu’à la ferme Guichard

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

5.2 km snowshoe circuit to the Guichard farm

Deutsch :

5,2 km lange Schneeschuhroute bis zum Bauernhof Guichard

Italiano :

Circuito di 5,2 km con le racchette da neve fino alla fattoria Guichard

Español :

Circuito de raquetas de 5,2 km hasta la granja de Guichard

