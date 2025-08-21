La Flow Vélo Cognac Saintes Cognac Charente
La Flow Vélo Cognac Saintes Cognac Charente vendredi 1 mai 2026.
La Flow Vélo Cognac Saintes
La Flow Vélo Cognac Saintes Départ Cognac 16100 Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
COGNAC SAINTES
Départ Cognac
Arrivée Saintes
Durée 2h31 Distance 37.83 km
Sur le chemin de la Saintonge romaine et romane
https://www.laflowvelo.com/
English : La Flow Vélo Cognac Saintes
COGNAC SAINTES
Departure: Quai de la Salle Verte in Cognac
Arrival: Rue de la Gare in Châteauneuf
Time 2h31 Distance: 37.83 km
On the way to the Roman and Romanesque Saintonge
Deutsch :
COGNAC SAINTES
Abfahrt: Cognac
Ankunft: Saintes
Dauer: 2 Std. 31 Min. Entfernung: 37,83 km
Auf dem Weg durch die römische und romanische Saintonge
Italiano :
COGNAC SAINTES
Salida: Quai de la Salle Verte en Cognac
Llegada Rue de la Gare en Châteauneuf
Tiempo 2h31 Distancia 37.83 km
En el camino de la Saintonge romana y románica
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-08 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme