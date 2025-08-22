La Fontaine Chaudron Bresles Oise

La Fontaine Chaudron En VTT Difficile

La Fontaine Chaudron Stade communal 60510 Bresles Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 22100.0 Tarif :

Des marais et cressonnières de Bresles jusqu’au cœur des splendides futaies de Hez-Froidmont, vous alternerez les passages sur le plateau forestier, les larges pistes forestières ainsi que dans des layons parfois techniques à négocier. Parmi les plus sportifs celui de la Fontaine Chaudron qui tire son nom d’une fontaine localisée à proximité de l’ancienne abbaye de Froidmont.

Difficile

English : La Fontaine Chaudron

From the marshes and watercress beds of Bresles to the heart of the splendid forest of Hez-Froidmont, you will alternate passages on the forest plateau, wide forest tracks and in layons sometimes technical to negotiate. Among the most sporty is the Fontaine Chaudron which takes its name from a fountain located near the former abbey of Froidmont.

Deutsch : La Fontaine Chaudron

Von den Sümpfen und Kressefeldern in Bresles bis hin zu den herrlichen Wäldern von Hez-Froidmont wechseln sich Passagen auf dem Waldplateau, breite Waldwege und manchmal auch technisch anspruchsvolle Schluchten ab. Zu den sportlichsten gehört die Fontaine Chaudron, die ihren Namen von einem Brunnen in der Nähe der ehemaligen Abtei von Froidmont hat.

Italiano :

Dalle paludi e dai letti di crescione di Bresles al cuore delle splendide foreste di Hez-Froidmont, si alternano passaggi sull’altopiano forestale, ampie piste forestali e layon a volte tecnici da superare. Tra i più sportivi c’è la Fontaine Chaudron, che prende il nome da una fontana situata vicino all’antica abbazia di Froidmont.

Español : La Fontaine Chaudron

Desde las marismas y los lechos de berros de Bresles hasta el corazón de los espléndidos bosques de Hez-Froidmont, alternará pasajes en la meseta forestal, amplias pistas forestales así como en los layones a veces técnicos que hay que negociar. Entre las más deportivas está la Fontaine Chaudron, que toma su nombre de una fuente situada cerca de la antigua abadía de Froidmont.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France