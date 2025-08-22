La forêt de Montrichard… à VTT Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

La forêt de Montrichard… à VTT En VTT

La forêt de Montrichard… à VTT 41400 Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Ce circuit, facile, en boucle, en milieu naturel forestier permet de découvrir la belle forêt domaniale de Montrichard qui appartient à l’Etat et est gérée par l’Office Nationale des Forêts.

La forêt est très giboyeuse cervidés, sangliers, chevreuils, blaireaux, renards, martes, putois, etc…

http://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 32 05 10

English :

This easy, looping circuit in a natural forest environment allows you to discover the beautiful Montrichard state-owned forest, which belongs to the State and is managed by the National Forestry Office.

The forest is full of game: deer, wild boar, roe deer, badgers, foxes, martens, skunks, etc…

Deutsch :

Auf diesem leichten Rundweg in natürlicher Waldumgebung können Sie den schönen Staatswald von Montrichard entdecken, der dem Staat gehört und vom Office Nationale des Forêts verwaltet wird.

Der Wald ist sehr wildreich: Hirsche, Wildschweine, Rehe, Dachse, Füchse, Marder, Iltisse, etc.

Italiano :

Questo facile circuito ad anello in un ambiente forestale naturale permette di scoprire la splendida foresta demaniale di Montrichard, che appartiene allo Stato ed è gestita dall’Office Nationale des Forêts.

La foresta è ricca di selvaggina: cervi, cinghiali, caprioli, tassi, volpi, martore, puzzol

Español :

Este fácil circuito en bucle en un entorno forestal natural permite descubrir el hermoso bosque estatal de Montrichard, que pertenece al Estado y está gestionado por la Office Nationale des Forêts.

El bosque está lleno de caza: ciervos, jabalíes, corzos, tejones, zorros, martas, turones, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire