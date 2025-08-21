La Goulette Prévenchères Lozère

La Goulette Marche nordique Difficulté moyenne

La Goulette Village 48800 Prévenchères Lozère Occitanie

Durée : 240 Distance : 12321.0 Tarif :

Les bons marcheurs apprécieront ce parcours entre Cévennes et Margeride qui dessine un cirque aux larges vues et où le sol, majoritairement nu, témoigne d’un long passé pastoral.

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

Good walkers will appreciate this route between the Cévennes and Margeride, which outlines a cirque with wide views and where the mostly bare ground bears witness to a long pastoral history.

Deutsch :

Gute Wanderer werden diese Strecke zwischen den Cevennen und der Margeride zu schätzen wissen, die einen Talkessel mit weiten Ausblicken zeichnet, in dem der überwiegend nackte Boden von einer langen pastoralen Vergangenheit zeugt.

Italiano :

I buoni camminatori apprezzeranno questo percorso tra le Cévennes e Margeride, che forma un circo con ampie vedute e dove il terreno, per lo più nudo, testimonia una lunga storia pastorale.

Español :

Los buenos senderistas apreciarán esta ruta entre las Cevenas y Margeride, que forma un circo con amplias vistas y donde el suelo, en su mayor parte desnudo, es testigo de una larga historia pastoril.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère