La Grande Traversée de la Haute-Loire | Tronçon rives du Haut-Allier Langeac Haute-Loire

La Grande Traversée de la Haute-Loire | Tronçon rives du Haut-Allier

La Grande Traversée de la Haute-Loire | Tronçon rives du Haut-Allier 42 Avenue Victor Hugo 43300 Langeac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La Haute-Loire, un des secrets les mieux gardés d’Auvergne !

Parcourir la GT de la Haute-Loire à VTT, c’est vivre une aventure unique.

https://sitesvtt.ffc.fr/grandes-traversees/la-grande-traversee-de-la-haute-loire/ +33 4 71 77 28 30

English :

Haute-Loire, one of Auvergne?s best-kept secrets!

Mountain biking the GT de la Haute-Loire is a unique adventure.

Deutsch :

Die Haute-Loire, eines der bestgehüteten Geheimnisse der Auvergne!

Die GT de la Haute-Loire mit dem Mountainbike zu erkunden, ist ein einzigartiges Abenteuer.

Italiano :

L’Alta Loira, uno dei segreti meglio custoditi dell’Alvernia!

Percorrere in mountain bike il GT dell’Alta Loira è un’avventura unica.

Español :

El Alto Loira, ¡uno de los secretos mejor guardados de Auvernia!

Recorrer en BTT el GT del Alto Loira es una aventura única.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-14 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme